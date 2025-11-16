Kristiina Mäkelä ja Sami Helenius eivät yltäneet parhaaseensa rumballaan.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähdään sunnuntaina 16. marraskuuta semifinaali, eli kauden toiseksi viimeinen lähetys. Illan päätteeksi selviää, ketkä kolme paria pääsevät finaaliin ja ketkä joutuvat kotimatkalle sen kynnyksellä.
Illan aikana kaikki parit tanssivat kaksi tanssia.
Ex-kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä ja tähtiopettaja Sami Helenius aloittivat illan tanssinsa rumballa, jonka taustakappaleena oli Eva Cassidyn Fields of God.
Tuomaristo pisti merkille esityksestä teknisiä puutteita.
– Voiko olla, kun on niin paljon omaksuttavaa, että osissa pystytään pitämään taso yllä, mutta puuttuu kyky pitää niitä yllä tanssin edetessä loppuun, Jukka Haapalainen mietti.
– Alku oli todella lupaava. Loitte ihanan tunnelman, mihin on helppo heittäytyä mukaan, Helena Ahti-Hallberg totesi.