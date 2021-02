Lisätietoa Oulun perhesurmasta: Sairaanhoitajaäiti murhasi lapsensa lääkkeillä

– Esitutkinnassa on varmistunut, että epäilty on ennen surmia anastanut lääkkeitä työpaikaltaan. Hänellä on työnsä puolesta ollut pääsy työpaikkansa lääkevarastoon. Lääkkeiden anastuksen osalta asiaa tutkitaan epäiltynä varkautena ja huumausainerikoksena, Oulun poliisin tiedotteessa kerrotaan.