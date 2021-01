Perhesurmassa kuollutta 8-luokkalaista muistellaan Muhoksella – rehtori ei muista vastaavaa tragediaa: "Yleensä luemme tällaisista, nyt suru on arjessamme"

Rehtori Juha Piiralan mukaan koululla on toimittu suru-uutisen jälkeen kriisisuunnitelman mukaisella tavalla.

– Pidämme luokissa muistotilaisuuksia kriisihenkilöstön ja opetushenkilöstön tukemana. Osa muisteluista pidetään tänään ja osa myöhemmin. Jatkamme asian käsittelyä niin pitkään kuin tarpeen on. Olemme pohtineet esimerkiksi yhteisen muistokirjan koostamista oppilaiden kanssa, rehtori kertoo.

Muhoksella on noin 9 000 asukasta. Kunnan ainoassa yläkoulussa on noin 470 oppilasta. Rehtorin mukaan suru-uutinen on ollut kouluyhteisölle traaginen ja pysäyttävä.