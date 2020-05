Härskistä korruptiotapauksesta syytteet – Opetusviraston ex-pomon rikoshyödyksi epäillään useita miljoonia euroja

– Suoniemi on pääepäilty, vahvistaa aluesyyttäjä Seita Heinström MTV:lle.

MTV Uutisille kommentoitiin aiemmin, että kyse on tiettävästi kaikkien aikojen suurimmasta korruptiotutkinnasta Helsingin poliisilaitoksen alueella.

Suoniemen epäillään saaneen miljoonien eurojen rikoshyödyn opetusviraston tietoteknisiin hankintoihin liittyen 2006–2016. Laitteet eivät koskaan päätyneet Opetusvirastoon eivätkä kouluille, vaan Suoniemen epäillään myyneen hankkimansa laitteet eteenpäin. Laitetilausten arvo on poliisin esitutkinnan mukaan ollut lähes yhdeksän miljoonaa euroa.

Tapaus on poikkeuksellisen laaja. Kyse on huomattavista rikosvahingoista ja pääepäilty Suoniemi on korkeassa asemassa ollut kaupungin virkamies. Opetusviraston mukaan Suoniemi oli tehnyt lukuisia alle 30 000 euron hankintoja kilpailuttamatta ja pilkkomalla niitä pieniin osiin.