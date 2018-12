MTV Uutiset selvitti: Helsingin on hankittava vielä tuhansia läppäreitä peruskoulujen oppilaille – taustalla miljoonien eurojen epäilty korruptio

Helsingin kaupunki on saavuttamassa tavoitteensa kouluihin hankittavista kannettavista tietokoneista, mutta ostettavaa riittää yhä. Aiempina vuosina vallinneen läppäripulan on arveltu johtuneen epäillystä törkeästä petoksesta, jonka rikoshyöty on laskettu jopa miljoonien eurojen suuruiseksi.