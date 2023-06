Suomalaisonnistuminen jäi laihaksi lohduksi – Lionel Messin uudelle seuralle taas ruma tappio

Inter Miami on nyt seitsemän sarjaottelun tappioputkessa. David Beckhamin osaomista seura erotti päävalmentajansa Phil Nevillen kuun alussa, mutta ei ole kyennyt kääntämään kurssiaan väliaikaisluotsi Javier Moralesin johdolla. Inter on MLS:n viimeisellä sijalla neljän pisteen päässä seuraavasta. Joukkueen onneksi sarja on suljettu, eikä varsinaista putoamisvaaraa ole.