Lionel Messi ilmiriidoissa PSG:n kanssa – L'Équipe: Rangaistus sinetöi supertähden kohtalon

Lionel Messin tulevaisuus on pysynyt pitkin kautta yhtenä jalkapallomaailman puhutuimpana uutisaiheena, ja nyt keskustelu argentiinalaistähden ympärillä on kiihtynyt entisestään.

Ranskalaislehti L'Équipe uutisoi myöhään tiistai-iltana, että Messin lähtö PSG:stä kauden päätteeksi on jo varmistunut. Hyökkääjän sopimus on loppumassa tähän kauteen, mutta pariisilaisseura on lehtitietojen perusteella tähän asti jatkuvasti yrittänyt saada häntä allekirjoittamaan jatkosopimuksen.