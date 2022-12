Lionel Messi -huumalla hurja seuraus

Argentiinan marssi miesten MM-jalkapallon loppuotteluun on nostanut kapteeni Lionel Messin suosion taas jättilukemiin. Messi on esittänyt Qatarin turnauksessa taituruuttaan niin, että hänen nimellään ja pelinumerollaan 10 varustetut pelipaidat on myyty loppuun koko maailmassa.