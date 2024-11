Linnea Leino hämmästytti tanssilattialla jopa oman tähtiopettajansa: "Hän ei ehkä itse edes tajua"

– Ei kyllä, tässä on aina niin paljon tehtävää viikossa, että yrittää vaan keskittyä siihen. Ei me aloiteta millään tavalla seuraavan viikon tanssia vaikka etukäteen, koska ei tässä ehdi, vaan pitää aina keskittyä siihen yhteen viikkoon. Nyt mennään viikko kerrallaan, kuten ollaan menty tähän asti. Onhan se aika hurjaa, että on enää kolme lähetystä jäljellä ylipäätään. Kyllä se rupeaa jännittämään, Leino mietti.

Heikkilän mukaan hänellä ja Leinolla on pysynyt läpi harjoitusviikkojen "hyvä boogie" vaikka väki on vähentynyt ja taso koventunut. Tähtipari on tehnyt Heikkilän mukaan kaiken täysillä, mutta hauskaa on myös ollut.