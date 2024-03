Lindtman vaati Suomelta aktiivisempaa roolia EU:n puolustuksessa, useat kansanedustajat kannattavat: "Esitys on perusteltu"

Lindtman totesi MTV Uutisextrassa, että Suomen tulisi ajaa aktiivisesti EU-maiden puolustuksen vahvistamista, ja että pelkästään pitkä itäraja on hyvä peruste ottaa asiassa aloite omiin käsiin.

– Puheenjohtaja Lindtmanin esitys on perusteltu ja sitä on syytä edistää. Suomen pitkä linja on ollut vahvistaa unionin omaa puolustusulottuvuutta, totea ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen tiedotteessa.