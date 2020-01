Liki puolet lähi- ja perushoitajista on huolissaan asiakkaittensa turvallisuudesta – "Jatkuva huoli korostui erityisesti yötyössä"

Huoli asiakkaiden turvallisuudesta tavanomaisempaa julkisen sektorin palveluksessa



Tapaturmat ja toimintakyky suurimmat huolenaiheet



Niukka henkilöstömitoitus, kiireen lisääntyminen, henkilöstön kuormittuminen, sairaspoissaolot



Noin puolet vastaajista (52,3 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä Työssäni turvallisuuskehitys on ollut myönteinen / turvallisuutta on pystytty parantamaan viimeksi kuluneen puolen vuoden tai vuoden aikana. Toisaalta lähes neljäsosa vastaajista arvioi, että kehitys on ollut heikompaan suuntaan.



Niukka henkilöstömitoitus, kiireen lisääntyminen, henkilöstön kuormittuminen ja sairaspoissaolot on mainittu useiden negatiivisesta turvallisuuskehityksestä kertovien vastausten taustalla. Mainintoja on myös kehitysehdotusten pysähtymisestä säästöihin vedoten.