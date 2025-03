"Liittouman haperoituminen" – näistä syistä Euroopalle halutaan vahvempi puolustus

Kaksi kolmasosaa eurooppalaisista haluaa nähdä Euroopan unionilla vahvemman roolin kansainvälisen turvallisuuden takaajana.

Peräti kolme neljäsosaa eurooppalaisista on Eurobarometri-mielipidekyselyn mukaan sitä mieltä, että Euroopalla pitäisi olla enemmän ja uusia keinoja kansainväliseen politiikkaan vaikuttamisessa.

– Suomen kohdalla nämä barometriluvut ovat vielä huomattavasti korkeammat. Tämä johtuu todennäköisesti yleisestä kansainvälisestä turvallisuustilanteesta, kun aseelliset konfliktit jylläävät tässä ympärillä Eurooppaa, sanoo Euroopan parlamentin Suomen toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen.

Oikarisen mukaan läntisen liittouman tietynlainen haperoituminen on entisestään nostanut tahtotilaa myös eurooppalaisten keskuudessa.

Alueellinen hajonta oli mielipidekyselyssä suurta: turvallisuusaspekti nousi erittäin voimakkaasti esiin pohjoismaissa ja ylipäätään pohjoisessa Euroopassa ja elintasoon liittyvät asiat puolestaan nostivat päätään eteläisessä Euroopassa.

EU nähdään hyödyllisenä

Eurobarometri osoittaa, että suomalaiset haluavat Euroopan parlamentin keskittyvän ensisijaisesti puolustukseen ja turvallisuuteen. Suomalaisten vastauksissa korostuvat myös talous, ilmastotoimet sekä demokratia. Sen sijaan muut EU-kansalaiset pitävät tärkeimpänä hintojen nousun ja elinkustannusten käsittelyä.

Barometrin mukaan peräti 81 prosenttia suomalaisista on myös sitä mieltä, että Suomi on hyötynyt EU-jäsenyydestä. Euroopan unionin uskottavuus on ollut Suomessa nousussa selkeästi viimeisten kymmenen vuoden aikana.

– Yksi tulkinta on se, että kriisienkin keskellä EU:n uskottavuus on kasvanut suomalaisten keskuudessa ja nähdään, että EU-jäsenyydestä on hyötyä, Oikarinen sanoo.