Viikonloppu alkaa poutaisena, mutta sunnuntaina sää kääntyy rajusti. Lännestä lähestyvä matalapaine tuo sateita lähes koko maahan ja merialueille jopa myrskypuuskia.
Torstai ja perjantai jatkuvat poutaisessa syyssäässä. Elohopea kipuaa päivisin 10 asteen tuntumaan. Öisin lämpömittarit näyttävät paikoin pakkaslukemia.
– Alueilla, joilla pilvipeite rakoilee, kannattaa varautua pakkaslukemiin ja jopa kuuraliukkauteen, meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo.
Akaan Kylmäkoskella heräiltiin torstaiaamuun kauniissa ja aurinkoisessa syyssäässä.Raija Rautiainen
Perjantain jälkeen säässä alkavat puhaltaa muutoksen tuulet.
– Lauantaina tuulesta huomaa, että jotain on tulossa. Tuuli alkaa maa-alueilla puhaltaa merkittävästi puuskaisena. Lauantai-iltapäivänä tuuli näyttää puhaltavan myrskyssä läntisillä merialueilla lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.
Rintaniemen mukaan maa-alueille ei välttämättä ole tulossa niin voimakasta tuulta, että siitä aiheutuisi vaaraa.
– Lauantain myrskytuuli näyttäisi jäävän merialueelle, mutta ei tarvitse hirveän paljon muuttua ennusteessa, että olisi maa-alueellakin sähkökatkojen vaara.
Sunnuntaina lähes koko maassa sataa, ja poutaisille syyspäiville saadaan heittää ainakin hetkeksi hyvästit.
– Lämpötilat eivät sinänsä muutu kovin paljoa, mutta vettä vihmoo. Jos viikonloppuna meinaa vaikka ulkoilla niin kannattaa siihen lauantaipäivään panostaa.
Ennusteet näyttävät ensi viikon alkuun muhkeaa sadealuetta, ja jopa syysmyrsky voi olla mahdollinen. Katso koko tämän aamun säälähetys jutun alusta!