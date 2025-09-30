Viikko tarjoilee poutaista ja raikasta ulkoilusäätä, mutta viikonlopuksi luvassa saattaa olla jopa myrskytuulia.

Lappeenrannassa Konnunsuolla tiistaiaamu valkeni viiden asteen pakkasessa, mikä on toistaiseksi syksyn kylmin lämpötila.

– Etenkin isot aukeat paikat ovat päässeet viilenemään pakkasen puolelle, mutta vesistöjen äärellä on ollut lämpimämpää, MTV:n meteorologi Jenna Salminen kertoo.

Lappeenrannan Konnunsuo on poikkeuksellinen paikka säiden osalta.

– Se menee aika äärimmäisyyksiin kylmässä ja kuumassa säässä, ja sieltä voi aina odottaa näitä ääripään havaintoja.

Juuassa Pohjois-Karjalassa tiistaiaamu valkeni kauniina.Heikki Turunen

Viikonlopuksi jopa myrskytuulia

Autoilijoiden on syytä olla tarkkana aamuliikenteessä sillä yön ja aamun aikana saattaa paikoin muodostua kuuraa.

Viikko mennään pääosin poutaisessa syyssäässä, mutta viikonloppuna tiedossa saattaa olla voimakkaita tuulia ja sateita.

– Nyt näyttää siltä, että lauantaina sateen eturintama saapuu lännestä Suomeen. Siitä eteenpäin on sadesäätä odotettavissa ja tuulet voimistuvat. Voi olla, että (säärintama) lässähtää kokonaan tai sitten tulee todella voimakkaita tuulia, sanoo Salminen.

Tämän hetkisten ennusteiden mukaan pahimmat tuulet painottuisivat läntisille merialueille ja eteläiselle rannikolle.

– On hivenen verran mahdollisuutta, että olisi ihan myrskytuulta eli yli 21 metriä sekunnissa.

Pohjoisessa on ollut normaalia lämpimämpää ja etelässä jopa keskimääräistä viileämpää, mutta miksi? Katso koko säälähetys videolta.