Ministeriltä tyly tuomio Bernerin taksiuudistukselle – nämä asiat halutaan nyt korjata

Ministeri kritisoi kovin sanoi aiempaa taksiuudistusta.

Hallitus haluaa kiristää taksialan sääntelyä monin tavoin siitä, mihin sääntelyä kevennettiin vuonna 2018. Tuolloin taksialan kilpailu vapautettiin silloisen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) johdolla.

Huomenta Suomessa vieraillut liikenne- ja viestinministeri Lulu Ranne (ps.) avasi, miten taksialaa tullaan uudistamaan.

Yleisesti Ranne sanoo, että vaatimustasoa tullaan nostamaan niin taksiliikenneluvan kuin taksinkuljettajan ajoluvankin osalta.

– Kuljettajan ajoluvan osalta tulee pakollinen ajokoe, jota ei ole aikaisemmin ollut. Lisäksi kokeeseen tulee määräysten osalta kielitaitovaatimus.

Rikostuomiot voivat olla este

Ranne mainitsi, että esimerkiksi rikostuomiot voivat olla esteenä kuskiksi pääsemiseen.

– Turvalliset taksit takaisin. Alalle ei pääse kuka tahansa, eikä siellä pysy kuka tahansa. Uskon, että tämä tekee pikkuhiljaa kunnon yrittäjille ja asiakkaille turvallisia tiloja takseista.

– Alalle ei pääse, jos et hallitse, et ole luotettava, et hoida hommaa kunnolla.

Ministerin mukaan jo myönnettyjä lupia on hankala lähteä purkamaan taannehtivasti.

– Taannehtiva kuvio on hieman haastavaa, mutta uskon, että kun viranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä, saadaan kiinni niitä, jotka eivät alalle kuulu ja rikkovat lakia.

Bernerin taksiuudistusta on kritisoitu paljon, vaikka se myös osaltaan paransi taksien saatavuutta.

– Taksien saatavuus on tietyillä alueilla varmasti parantunut, mutta jos kokonaisuutta arvioi, niin eihän se ole hyvältä näyttänyt.

"Ihmiset välttelevät takseja"

Taksialan vapautumisen myötä myös taksinkuljettajien tekemiksi epäiltyjen seksuaalirikosten määrä on noussut koko ajan.

MTV Uutiset kertoi viime vuoden syyskuussa, että vanhan sääntelyn aikaan vuonna 2017 Helsingin poliisilaitokselle ilmoitettiin kaksi taksissa kuljettajan tekemäksi epäiltyä seksuaalirikosta.

Vuosien 2023–2024 aikana Helsingin poliisiin on kirjattu kymmeniä rikosilmoituksia, jossa taksinkuljettajaa epäillään seksuaalirikoksesta.

Poliisin mukaan seksuaalirikoksiin syyllistyneet taksinkuljettajat ovat poikkeuksetta ulkomaalaistaustaisia.

– Uskon, että Helsingissäkin on paljon ihmisiä, jotka välttelevät takseja sen takia, että tiedetään mitä tilastot kertovat tilanteesta ja sitten ne kokemukset, mitä julkisuuteenkin tuodaan.