Oikeusministeri Henrikssonin mukaan on pohdittava, mitä isojen veneiden kuljettajilta vaaditaan: "Onnettomuus Turun saaristossa oli erittäin vakava"

– En kuitenkaan usko, että veneajokortti kaikille on tarkoituksenmukainen.

Vesiturvallisuus on noussut jälleen keskusteluun, kun lauantaina kaksi miestä kuoli Airistolla veneturmassa. Kuolonuhrit olivat purjeveneessä, joka onnettomuushetkellä kävi moottorivoimalla.

– Onnettomuus Turun saaristossa oli erittäin vakava. Meidän on mietittävä huolellisesti, mitä voitaisiin tehdä meriturvallisuuden parantamiseksi. Merellä liikkuessa hyvä veneilytapa on erittäin tärkeää, Henriksson sanoo lähettämässään sähköpostissa.

Hänen mukaansa on tärkeä keskustella asiasta eri näkökulmista ja löytää ratkaisuja, jotka voisivat parantaa liikenneturvallisuutta merellä.

– On varmasti hyvä arvioida laajasti keinoja, joilla onnettomuuksia voidaan tehokkaimmin ehkäistä, Marin kommentoi Lännen Medialle.

"Ajokortti olisi hallinnollinen taakka, mutta ei tarpeeksi tehokas toimenpide"



Vilkkonen perää porkkanaa kepin sijaan



– Kyse on kokonaisharkinnasta, jota mietitään sitten, kun joku onnettomuus tapahtuu tai poliisi tai rajavartiolaitos pysäyttää. He voivat puuttua siihen, kuka siellä on toiminut kuljettajana ja voivat esimerkiksi estää veneen kulkemisen, hän sanoo.