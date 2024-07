MTV:n tiedot: Pyörille ja potkulaudoille on tulossa tiukka promilleraja – seurauksena voi olla myös rikosrekisterimerkintä

Sähköpotkulaudalla ajaminen päihtyneenä voi olla rikos jo ensi kesänä. Valmistelussa on lakiuudistus, joka koskee yhtä lailla polkupyöräilijöitä.

– Tässä on vielä valmisteilla sanktiopuoli, että mikä se tulee olemaan. Siitähän on arviomuistiossakin kirjattu sillä tavalla, että sanktio voisi olla joko rikosoikeudellinen tai sitten hallinnollinen sanktio, eli liikennevirhemaksu. Mutta tätä vielä parhaillaan kesän aikana valmistellaan, sanoo erityisasiantuntija Sofia Johansson liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Kyse on sähköpotkulautailua ja muuta mikroliikkumista ohjaavasta lainsäädännöstä, jota on valmisteltu LVM:ssä viime syksystä alkaen. Hallituksen lakiluonnos on tällä hetkellä työryhmävaiheessa ja tulossa lausuntokierrokselle näillä näkymin alkusyksystä.