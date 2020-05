Liikenneministeri Harakka: Varmistamme joukkoliikenteen turvallisuuden – "Olemme valmiit lainsäädäntötoimiin, joilla rajoitetaan istuinpaikkoja tai matkustajamääriä"

Koronarajoituksia on alettu pikku hiljaa purkaa, ja esimerkiksi bussien, junien ja raitiovaunujen matkustajamäärät ovat kasvamaan päin.

Helsingin Seudun Liikenteen eilen julkaiseman kyselyn perusteella osa suomalaisista on huolissaan joukkoliikenteen turvallisuudesta.

– Me olemme avoimia kaikille keinoille, jotka auttavat lisäämään luottamusta joukkoliikenteeseen. Ilman joukkoliikennettä Suomi pysähtyy. Olemme sopineet yhdessä, että me emme salli koronan sitä tehdä, Harakka kirjoittaa.

– Tämä kriisi on opettanut, että kaikki kivet on nyt käännettävä ja ministeriöiden yhteistyölle on yhä suurempi tarve, Harakka lisää.