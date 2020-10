Marin lupasi hallitukselta parempaa viestintää ja alueille uusia koronasuosituksia nopeampaa toimintaa varten: "Alueita ei syyllistetä, toimiin on syytä ryhtyä"

Suositukset voivat liittyä esimerkiksi kokoontumisrajoituksiin, maskin käyttöön, vierailuihin hoitolaitoksissa tai eri liikkeiden aukioloaikoihin erilaisissa tautitilanteissa. Hallituksen tarkoituksena on varmistaa, että aluehallintoviranomaiset pystyvät toimimaan mahdollisesti nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

– Monilla paikkakunnilla, kuten Kuhmossa, Mikkelissä ja nyt Vaasassa, on pystytty toimimaan nopeasti. Minulle on kuitenkin jäänyt käsitys, ettei eri alueilla ole nähty sitä, että tilanne voi nopeasti muuttua. Toimiin on syytä ryhtyä. En halua kritisoida alueita. Tai nostaa yhtäkään niistä tikun nokkaan, Marin puhui.