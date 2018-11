Liikenneministeri Berner kilpailevasta tunnelihankkeesta: "Tämän mittaluokan hankkeita voi olla vain yksi"

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) muistutti, että Peter Vesterbackan suunnittelema tunnelihanke ei voi olla kilpaileva, vaan on löydettävä tapa tehdä yhteistä hanketta.

– Tässä on valtava määrä erilaista hämmennystä ilmassa koko ajan ja sekalaista tietoa. On tärkeää, että meillä on sama informaatio kaikilla. Aika sitten näyttää, eteneekö hanke vai eikö se etene, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) totesi tänään tiedotustilaisuudessa.