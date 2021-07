20 minuutissa Helsingistä Tallinnaan: Tunnelihanke odottaa ratkaisun hetkiä – liikemies Peter Vesterbackalta määrätietoiset terveiset epäilijöille

Liikemies Peter Vesterbackan vetämän Finest Bay Area Development Tallinnan tunnelihankkeessa odotetaan tällä hetkellä ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistymistä Viron päässä.

– Se voi tapahtua ihan any day now. Ympäristövaikutusten arviointia on tehty täällä Suomen puolella, ja jotta saamme sen päätökseen, pitää sama juttu tehdä Virossa. Sitten päästään töihin, Vesterbacka kertoo MTV Uutisten haastattelussa SuomiAreenassa.

Vesterbackan luotsaaman suunnitelman mukaan itse rakennustyö veisi noin kaksi vuotta. Tunnelihankkeen suunnitelmat alkoivat viisi vuotta sitten kesällä 2016.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Rakentamisen nopeus perustuu siihen, että työtä tehtäisiin useasta kohdasta samanaikaisesti. Käytössä olisi 16 kappaletta noin satametrisiä porakoneita. Louhintatyöt alkaisivat Helsinki-Vantaan lentokentältä ja Espoosta Otaniemen-Keilaniemen alueelta.

Ensimmäinen tunnelireitillä vastaantuleva saari puolestaan on Rysäkari.

Menopaluulippu noin 100 euroa

Hankkeen kustannusarvio on 15 miljardia euroa. Summalla pitäisi saada tehtyä tunneli ja neljä asemaa. Menopaluulipun hinta olisi noin sata euroa. Vuosilippu maksaisi noin 2 500 euroa.

– Matka-aika lentokentältä lentokentälle olisi noin 20 minuuttia. Vanhassakaupungissa voisi käydä lounaalla ja ehtiä takaisin Helsinkiin hyvissä ajoin. Toki hinnoittelu tulisi olemaan dynaaminen, riippuen kysynnästä ja tarjonnasta, Vesterbacka kertoo.

– Jos katsoo Tallinnan asumiskustannuksia, olisi aivan järkevää asua Tallinnassa ja käydä töissä Helsingissä. Se tekee näistä kahdesta pääkaupungista aidosti yhtenäisen metropolialueen.

Hitaus tuskastuttaa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vesterbackan mukaan miljardihankkeen rahoituksen tilanne on ollut pitkään hyvä, mutta sitä täydennetään edelleen. Rahoittajia on useita ympäri maailmaa. Eniten keskustelua on herättänyt kiinalaisyhtiöiltä tuleva miljardipotti.

Tärkeä merkkipaalu myös rahoituksen kannalta oli alkukesästä allekirjoitettu aiesopimus, jossa sekä Viron että Suomen liikenneministerit sitoutuivat edistämään hanketta.

Hitaus tuskastuttaa visionääriä. Sopimuksen solmimiseen meni 21 kuukautta. Vesterbackan mielestä Suomessa käynnissä olevien, maansisäistenkin raidehankkeiden suunnitteluun kuluu liikaa aikaa.

– Tekemättömyyden kulttuurista olisi pakko päästä eroon.

Viro on julkisuudessa painottanut, että hankkeen pitäisi olla valtiovetoinen. Käytännössä Finest Bay Area Developmentin projekti on ainoa käynnissä oleva hanke. Vesterbackan mukaan Virosta kantautuneet kommentit ovat "yksittäisten ministereiden yksityisajattelua", jolle ei löydy tukea allekirjoitetusta sopimuksesta.

"Suomi on saari"

EU-komissio julkaisi tällä viikolla ilmastotavoitepaketin, jossa esitetään laajennuksia esimerkiksi meriliikenteen päästökauppaan, mikä puolestaan vaikuttaisi olennaisesti Suomen vientiin. Vesterbackan mielestä tunneli toisi helpotusta tilanteeseen.

– Tallinnan-tunneli on suurin ilmastoteko, mitä pystytään tekemään. Suomi on saari, täältä ei pääse kuin lentämällä tai lautalla. Ja kaikki ymmärtävät, ettei ole realistista mennä junalla Tornio-Haaparannan kautta Eurooppaan, Vesterbacka sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tunneli on myös huoltovarmuuden kannalta oleellinen. Olemme täysin jumissa, jos lautat eivät liiku. Suomi on täysin riippuvainen lautoista, lennoista. Jos olemme tosissamme ilmastotavoitteiden kanssa, tunneli on täysin ylivoimainen.

Tavoite on, että 24.12.2024 juna jo liikennöi, mikäli kaikki tarvittavat luvat heltiävät ajallaan. Käytännössä rakennustyöt pitäisi saada alulle ensi vuoden aikana, jotta aikataulutavoite pitäisi paikkansa.

Hankkeella on epäilemättä riittänyt kritisoijia. Millaiset terveiset Vesterbacka tahtoo lähettää heille?