TAYS: Nuorisopsykiatrian tarpeessa hälyttävää kasvua – "Yli puolet osastohoidossa ovat sellaisia, jotka ovat vaarassa tehdä itsemurhan"

Nuorten oireilu on kansallinen huolenaihe, joka konkretisoituu viimesijaisessa hoidossa eli nuorisopsykiatrian vuodeosastolla. Sinne päätyvät etenkin akuutissa kuolemanvaarassa olevat nuoret. Osastolla on tänäänkin liikaa nuoria, eikä vaaratilanteilta ole vältytty.

"Yli puolet osastohoidossa olevista nuorista ovat sellaisia, jotka ovat vaarassa tehdä itsemurhan"

– Jos joutuu osastolle, tilanne on paha. Yli puolet osastohoidossa olevista nuorista ovat sellaisia, jotka ovat vaarassa tehdä itsemurhan. Lisäksi on psykoosipotilaat ja henkeä uhkaavat anoreksiapotilaat.

"Nuoren on aikuista vaikeampi nähdä, että huominen päivä voi olla parempi"

– Nuori elää hetkessä. Hetkessä epätoivokin on isompi. Nuoren on aikuista vaikeampi nähdä, että huominen päivä voi olla parempi.

Nuorten aikuisten lääkeyliannostukset ja myrkytykset kasvussa

Lisäksi lääkeyliannostusten osalta on selkeää kasvua. Vuonna 2021 Acutassa hoidettiin 654 lääkemyrkytystä ja edellisenä vuonna 566 tapausta. Kasvua on siis kuusitoista prosenttia.

"Peräti 7.-luokkalaiset ovat niin ahdistuneita ja stressaantuneita opinnoista, että päätyvät osastohoitoon"

Mutta miksi nuoret oireilevat näin paljon? Yksi syy on tietoisuuden kasvu. Nuorilta on poistunut mielenterveysongelmiin liittyvä leimaantumisen pelko. Mutta se on syistä vain yksi.

– Lisäksi nuoret ovat kuormittuneita ja paineissa. Esiintyy tosi paljon sellaista pelkoa, että he ovat tehneet vääriä valintoja. Esimerkiksi ylioppilaskirjoituksilla on nykyään uudistuksen jälkeen niin iso painoarvo jatko-opintoja ajatellen. Tämä selvästi näkyy psykiatrialla.

"Nuoret ovat saaneet liikaa vapauksia"

"Jos et tavoittele suurta unelmaa, et ole mitään"

– Nuoret ovat alttiita vaikutuksille ja alemmuuden tunteelle sekä ulkopuolisuuden tunteelle. Sosiaalisesta mediasta nuorille tulee sellainen viesti, että ”voit olla mitä tahansa ja mitä tahansa ihmeellistä ja voit saavuttaa mitä tahansa unelmia”. Se aiheuttaa sitä, että jos tekee tavallisia asioita, ei ole mitään. Nuorille tulee tunne, että jos et tavoittele suurta unelmaa, et ole mitään.

– Nuori ei saa olla tavallinen. Pitää olla jotain hienompaa ja ylenpalttisempaa. Jos hankkii tavallisen ammatin ja menestyy siinä, niin se on tylsää ja huonoa. Liikaa unelmapuhetta on nyt valloilla. Tässä asiassa pitäisi tehdä käännös.

"Ihannoimme nuorten itseohjautuvuutta"

– Nuorten tunnesääntely on heikentynyt. Se lisää itsemurhakäyttäytymistä. Tämä liittyy laajemmin siihen, että nuoret tarvitsisivat enemmän aikuisten ohjausta. Me olemme menneet liikaa siihen, että ihannoimme nuorten itseohjautuvuutta. Oikeasti nuori kuitenkin tarvitsee turvallisia aikuisia. Nyt nuorisossa tuulee liikaa joka suunnalta. Täten nuorten identiteetin rakentaminen vaikeutuu. He ovat epävarmoja itsestään ja eivät pysty päättämään, keitä he ovat.