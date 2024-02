Liigasensaatio Arttu Hyry mainittiin NHL-listauksessa – yksi ”pieni” epäilys nousi esiin

The Athleticin toimittaja Corey Pronman nosti esiin niin sanottuja vapaita agentteja , jotka voisivat olla tyrkyllä NHL-jäille. Pronman listasi 35 nimeä, joiden joukossa oli yksi suomalainen:

Pronman mainitsi Hyryn niiden pelaajien joukossa, joilla on jonkinlainen sauma NHL-jäille.

– Hyry on varsin hyväkokoinen hyökkääjä, joka luistelee hyvin ja joka on vetänyt vahvan kauden Suomessa. Hän on takonut varsin kelvollisesti pisteitä Kärpille (51 ottelua, 13+15=28) siitä huolimatta, vaikka hän ei ole saanut sen enempää ylivoima-aikaa tällä kaudella. Tämä siksi, koska vahvan luistelun lisäksi Hyry pelaa hyvin suoraviivaisesti, ja hän pystyy luomaan hyökkäyspeliä ahtaista raoista, Pronman analysoi.