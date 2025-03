Kohupelaajalle tuntuva pelikielto SM-liigassa – viime vuosien saldo synkkää luettavaa

KalPan Jaakko Lantta on saanut pelikieltoa Liigan kurinpidolta.

Lantta taklasi keskiviikon kotiottelussa TPS:n puolustajaa Roni Sevästä sääntöjenvastaisella tavalla. Lantta sai itse ottelussa 5+20-minuuttia polvitaklauksesta. KalPa-hyökkääjän teko käynnisti joukkotappelun, mihin osallistui useita pelaajia kummankin joukkueen leiristä.

Video tapahtuneesta näkyy jutun yläreunasta.

Liigan tilannehuone vei Lantan taklauksen kurinpitodelegaation käsittelyyn.

– Kurinpitodelegaatio toteaa, että Lantta tulee taklaukseen loppuvaiheessa liukuen leveässä haara-asennossa. Edelleen delegaatio toteaa, että Lantta suorittaa taklauksensa vasen polvi edellä. Taklauksessa Lantan polvi osuu vastustajaan, eikä Lantta osu olkapäällään vastustajaan. Edellä todetuilla perusteluilla kurinpitodelegaatio katsoo, että Lantan taklaus on sääntökirjan säännön 50 mukainen polvitaklaus, raportissa selostetaan.

Lantta on niittänyt viime vuosina varsin kyseenalaista mainetta Liigassa. Hänelle on tuomittu kahden edelliskauden aikana peräti kuusi pelirangaistusta ja hänen toimiaan on tutkittu useampaan eri otteeseen Liigan kurinpidon toimesta. Lantta sai edellisen kerran pelikieltoa viime keväänä, kun hän taklasi Ilveksen hyökkääjää Simon Stranskyä päähän.

Tämä näkyi myös Lantan tuoreimmassa pelikieltopäätöksessä.

– Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio katsoo, että Lantta on edellä kuvatulla taklauksellaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa, ja taklauksesta on aiheellista määrätä pelikielto. Edellä todetut seikat, pelitilanteen kokonaisuudessaan sekä aikaisemmat kuluvalla kaudella polvitaklauksista määrätyt pelikiellot huomioiden kurinpitodelegaatio katsoo, että oikea rangaistus polvitaklauksesta on kolmen ottelun pelikielto.

– Liigan kurinpitosääntöjen 37 §:n mukaan kurinpitokäsittelyn rangaistusharkinnassa tulee rangaistusta mitattaessa huomioida pelaajan kurinpitohistoria, mikäli käsiteltävänä olevan teon katsotaan edellyttävän pidempää kuin yhden ottelun pelikieltoa. Lantalle on määrätty Liigan kurinpitomenettelyssä pelikielto tapauksessa 52/2023–2024. Tästä syystä ja kurinpitosääntöjen 37 §:n perusteella nyt Lantalle määrättävää rangaistusta ankaroitetaan yhdellä ottelulla.

Lantta huilaa täten KalPan kaksi viimeisintä runkosarjaottelua sekä kuopiolaisseuran kaksi ensimmäistä pudotuspeliottelua.

KalPa on tällä hetkellä sarjassa kolmantena. Se kamppailee runkosarjan viimeisillä kierroksilla suorasta puolivälieräpaikasta.

Liigan kurinpitodelegaatio teki torstaina useita päätöksiä. Se ei antanut Lukon puolustajalle Kim Nousiaiselle pelikieltoa keskiviikon JYP-ottelun taklaustilanteesta.

TPS:n hyökkääjä Leevi Teissala sen sijaan sai pelikieltoa, kun hän taklasi KalPan Matyas Kantneria päähän.