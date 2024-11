SM-liigassa pelikieltotapaus: raju isku kaulaan oli liikaa – kanadalaiselle kakkua

– Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että pelitilanne on sinällään tavanomainen maalinedustalla tapahtuva kamppailu puolustajan ja hyökkääjän välillä. Edelleen delegaatio toteaa, että maalinedustakamppailussa tyypillisesti käytetään poikittaista mailaa vastustajan estämiseen ja tilan saamiseen, kurinpitoraportissa todetaan, jatkaen:

– Delegaatio toteaa, että Topping on vastuussa poikittaisen mailalla iskusta ja osumasta, vaikka pelaajan havainnointi on tilanteessa osittain päädyn kiekollisessa pelitilanteessa. Kurinpitodelegaatio katsoo, että Topping on teollaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa, ja tilanteesta tulee määrätä pelikielto poikittaisesta mailasta.