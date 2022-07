Lihaviin kohdistuu ennakkoluuloja ja syrjintää – kehoaktivisti: "Kun puhutaan lihavuudesta, lyödään ihmistä"

Lehtisen oma kokemus on, että lihavana elo ei ole kauhean helppoa tai mukavaa. Syynä on se, että jokaisella tuntuu olevan sana sanottavana lihavan painosta tai toiminnasta. Lisäksi ennakkoluulot ovat vahvoja ja vaikuttavat lihavien kohteluun.

– Meillä on hirveän synkkiä stereotypioita lihavista ihmisistä: he ovat laiskoja, tyhmiä, epäseksuaalisia, eivät liiku, haisevat... Sellaista se on, meidän lihavien elämä, Lehtinen sanoo.