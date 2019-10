Lihakohun keskelle joutunut Unicafe vakuuttaa: Naudasta ei luovuta säästösyistä – Kela korvaa silti annoksista saman summan raaka-ainesta riippumatta

Naudanlihaa on ottanut lautaselleen päivittäin noin viisi prosenttia Unicafen ruokailijoista.

Yliopiston ruokaloissa vierailee arkipäivänä 10 000 asiakasta. Tämä tarkoittaa sitä, että ruokaloissa tarjoillaan päivittäin noin 500 ruoka-annosta, joissa on naudanlihaa jossain olomuodossa.

"Tässä ei ole säästösyitä taustalla"

Kansaeläkelaitos Kela korvaa jokaisesta kouluravintoloiden tarjoilemista annoksista yhteensä 1,94 euroa. Korvaus on ravintoloille vakio, olivat ravintoloiden tarjoamat raaka-aineet kuinka halpoja tahansa.

Unicafen liiketoimintajohtajan Leena Pihlajamäen mukaan Kelan maksama ateriatuki on pahasti vanhentunut, eikä se vastaa nykypäivän kuluja.

– Tämä on isompi ongelma. Ateriatukea on nostettu viimeksi kahdeksan vuotta sitten. Voit vain kuvitella kuinka henkilöstökulut ja raaka-ainekulut ovat nousseet viime vuosina, Pihlajamäki kertoo.

"Naudanliha on sieltä kalleimmasta päästä, mutta ei se ole suinkaan edes se kallein"

– Tässä ei ole säästösyitä taustalla. Kustannukset tulevat pysymään samana. Onhan meillä vielä kalliimpiakin raaka-aineita, kuten esimerkiksi kalaa, Naudanliha on kalleimmasta päästä, mutta ei se ole suinkaan se kallein, Pihlajamäki kertoo.

Naudanliha luvataan korvata laadukkailla kasvisproteiineilla

Unicafe on tarjonnut ruokalassaan pelkkää kotimaista lihaa jo vuosia. Hänen mukaansa pelkkä kotimaisen lihan suosiminen ei ole kuitenkaan tarpeeksi tehokas keino ekologisuuden vaalimisessa.

"Naudanliha on selkeä raaka-aine, joka poistamalla voidaan tehdä tällä hetkellä isoin vaikutus."

– Naudan hiilidioksidipäästöt ovat kolminkertaiset verrattuna esimerkiksi possuun ja broilerin. Naudanliha on selkeä raaka-aine, joka poistamalla voidaan tehdä tällä hetkellä isoin vaikutus.

Kela maksaa kaikille ravintoloille saman ateriatuen



Suunnittelija Sari Miettunen Kelan opintotukiryhmästä toteaa, että Kela velvoittaa ravintoloilta korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositusten noudattamista ja esimerkiksi sitä, että ravintoloilla on tarjota kalaruokavaihtoehto vähintään kaksi kertaa viikossa.

Oli ruoka raaka-aineiltaan ja kustannuksiltaan mitä tahansa, on ateriatuki ravintoloille kuitenkin aina sama ja sen puitteissa opiskelijaravintolat joutuvat myös pelaamaan.

"Ateriatuessa on määritelty kaksi hintakategoriaa, perusateriat ja erikoisannoset. Kela maksaa aterioista ravintoloille aina 1,94 euroa"

– Ateriatuessa on määritelty kaksi hintakategoriaa, perusateriat ja erikoisannoset. Kela maksaa aterioista ravintoloille aina 1,94 euroa, Miettunen kertoo.

– Se on jätetty ravintoloiden oman harkinnan varaan. Määrittelemme, että ateriatukea saavassa ravintolassa on päivittäin vähintään kaksi ruokavaihtoehtoa opiskelijoille tarjolla. Lihan osalta emme ole esimerkiksi määritelleet, kuinka paljon sitä on ja mitä sen pitäisi olla, Miettunen kommentoi.