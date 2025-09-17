Verkosto lähetti räjähteitä sisältäneitä paketteja lähettipalvelujen kautta.

DHL:n logistiikkakeskuksissa Birminghamissa ja Leipzigissa viime vuonna tapahtuneiden tulipalojen taustalla oli Venäjän kansalaisia, joilla oli yhteyksiä Venäjän sotilastiedusteluun, kertoivat Liettuan syyttäjäviranomaiset keskiviikkona.

Asiasta uutisoi Liettuan yleisradioyhtiö LRT. Syyttäjien mukaan tekoihin rekrytoitiin Venäjän, Liettuan, Latvian, Viron ja Ukrainan kansalaisia Telegram-viestisovelluksen kautta, ja maksu luvattiin kryptovaluutoissa.

Tähän mennessä epäiltyjä on 15. Osa heistä on yhdistetty myös toukokuussa 2024 tapahtuneeseen epäonnistuneeseen tuhopolttoyritykseen Vilnan Ikea-myymälässä.

Verkosto toteutti iskut lähettämällä räjähteitä sisältäneitä paketteja lähettipalvelujen kautta.

Räjähteet piilotettiin kosmetiikkaan

Vuonna 1973 syntyneen liettualaismiehen epäillään lähettäneen DHL:n ja DPD:n lähettipalvelujen kautta neljä pakettia, joiden sisällä oli omatekoinen räjähde.

Yksi paketeista räjähti DHL:n logistiikkakeskuksessa Leipzigin lentokentällä Saksassa ja sytytti tulipalon ennen kuin se ehdittiin lastata DHL:n rahtilennolle.

Toinen paketti räjähti DHL:n varastossa Birminghamissa ja kolmas Puolaan matkalla olleessa DPD:n autossa. Neljäs paketti ei räjähtänyt teknisen vian vuoksi.

Viranomaisten mukaan räjähteet oli piilotettu muun muassa hierontatyynyihin ja kosmetiikkatuotteisiin, ja ne oli suunniteltu aiheuttamaan suuria tulipaloja ja katastrofaalisia seurauksia.

Poliisi löysi myöhemmin lisää räjähteitä Liettuassa, Puolassa, Latviassa ja Virossa tehdyissä etsinnöissä. Poliisin mukaan ne oli mahdollisesti tarkoitettu lisäiskujen toteuttamiseen.

Tapauksen tutkinta on edelleen kesken.