Lidl sai sairauspoissaolot vähenemään ennaltaehkäisevillä palveluilla: Työntekijöille rahaa liikuntaan ja videoyhteys mielenterveyden ammattilaiseen

Uudenlaista työkykyjohtamista on sovellettu Lidlissä aktiivisesti viisi vuotta.

Tekemättömän työn kustannukset laskeneet

– Se, missä yritys tietysti säästää, on sairauspoissaolojen väheneminen, mikä on aina hieno asia niin työntekijän kuin työnantajan kannalta, Hekkala sanoo Talouselämälle.

– Se on iso kehitys, kun puhutaan näin isosta organisaatiosta.

Lidlejä on Suomessa yli 180 Sodankylästä Hankoon, ja yhteensä Lidl Suomi työllistää 5 200 henkeä.

Näin painopistettä jaettiin



– Se on valtava kasvu. Työterveyshuollon kustannuksia ei ole tavoitteena pienentää, vaan haluamme kohdistaa rahat oikeisiin asioihin.

Lidliläisillä on laajennettu työterveyshuolto

Lidlin työntekijöillä on laajennettu työterveyshuolto, mikä tarkoittaa, että saatavilla on esimerkiksi työfysioterapeutin ja työpsykologin palveluja. Eniten henkilöstöä työskentelee myymälöissä ja jakelukeskuksissa, joissa nostellaan raskaita tavaroita.

Työfysioterapeutti on kiertänyt myymälöissä neuvomassa oikeanlaisia työasentoja, ja jakelukeskuksissa on kokeiltu myös pysyvämpää työfysioterapeutin vastaanottoa. Työpsykologin lisäksi Lidlin työntekijöille on tarjolla mielen chatti ja videoyhteys mielenterveyden ammattilaiseen.