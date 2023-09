Libyan tulvissa kuollut jo tuhansia, suurlähettiläs kertoo tilanteesta – "Ihmishenkiä on menetetty paljon, tämä on selvää"

Noin 900 kilometriä itään Libyan pääkaupungista Tripolista sijaitsevassa Dernassa viranomaiset vetosivat kansainväliseen yhteisöön, jotta se lähettäisi apua kaupunkiin.

Suomen Tunisian ja Libyan suurlähettiläs Teemu Sepponen kertoo tilanteen olevan vakava.

– Juuri tulleen kansainvälisen Punaisen Ristin arvion mukaan ainakin 10 000 henkilöä on kadonnut. Arviot uhrien määrästä vaihtelevat, ja tietoa saadaan koko ajan lisää.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Libyan itäosan tulvat ovat vaatineet jo yli 2 300 ihmishenkeä pelkästään Dernan rannikkokaupungissa, kertovat kansainvälisesti tunnustetun Tripolin hallituksen pelastusviranomaiset.



Pelastustoimen edustaja kertoo, että kateissa on yli 5 000 ihmistä, ja noin 7 000 ihmistä on loukkaantunut.



Lisäksi tulvan jälkeisissä pelastustöissä on kuollut kolme Libyan Punaisen puolikuun vapaaehtoista avustustyöntekijää, kertoo Punaisen ristin ja Punaisen puolikuun johtaja Jagan Chapagain viestipalvelu X:ssä.

Sepponen kertoo uhrilukujen elävän vielä suuresti.

– Alueelta on vaikeaa saada tietoa, tuhot ovat joka tapauksessa erittäin mittavat ja ihmishenkiä on menetetty paljon, tämä on selvää.

Ulkoministeriön jo pitkään voimssaolleen matkustustiedotteen mukaan Libyasta tulisi poistua välittömästi turvallisuussyistä. Suomen Tunisian ja Libyan suurlähetystö on selvittänyt suomalaisten tilannetta maassa.

Sepponen kertoo, että Libyassa on tällä hetkellä kaksi suomalaista, jotka kumpikin ovat EU:n kriisinhallintaoperaatiossa. Heidät on tavoitettu, he ovat kunnossa ja eivät ole tuhoalueella.

– Haluan kuitenkin muistuttaa ulkoministeriön matkustustiedotteesta – eli jos Libyassa kuitenkin olisi suomalaisia, joista meillä ei ole tietoa, niin kehotan heitä välittömästi tekemään matkustusilmoituksen ulkoministeriölle sekä olemaan yhteydessä läheisiinsä, Sepponen pyytää.

Poliittisesti ja historiallisesti jakautunut maa

MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Janne Hopsu kertoo, että Libya on ollut Muammar Gaddafin syrjäyttämisen vuonna 2011 jälkeen kaaoksessa.

Se on jakautunut itäiseen ja läntiseen Libyaan, ja näistä läntinen eli Tripolissa sijaitseva on kansainvälisesti tunnustettu. Idässä puolestaan Halifa Haftarin hallitus on riittävän vahva pysymään alueella, ja sillä on öljytuotantoa sekä muutamia kansainvälisiä tukijoita, kuten Yhdistyneet arabiemiraatit ja aiemmin Venäjä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Vuosien varrella on yritetty useita neuvotteluprosesseja, mutta osapuolilla ei selkeästi näytä olevan riittävästi intressejä järjestää yhteiset vaalit, ja miten hallinto järjestetään. Maa on jakautunut hyvin erilailla kulttuurisesti ja historiallisestikin, Hopsu kertoo.

Pakolaisvirta Eurooppaan on ollut Libyasta voimakasta, ja pakolaisia käsitellään heikolla tavalla.

– Heitä kohdellaan Libyassakin erittäin huonosti, kuten Tunisiassakin. Gaddafin hallinnon romahtamisen jälkeen Libya on ollut keskeinen väylä myöskin epävakaille naapurimaille, ja sieltä tulee siirtolaisia ja pakolaisia, mikä hyödyttää ihmiskauppiaita. Se mitä Libyassa tapahtuu, on tärkeä ja kriittinen kysymys myös Euroopalle.

Maan jakautuneisuus vaikuttaa myös luonnonkatastrofin hoitoon. Hopsun mukaan maan rahat ovat virallisesti läntisessä Libyassa, ja kansainvälisten järjestöjen pitäisi sitä kautta antaa apua itään. Tämä ei ole yksiselitteistä.