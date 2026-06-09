Libanonin terveysministeriön mukaan isku tehtiin ennen kuin Israel antoi kaupunkiin evakuointi-ilmoituksen.
Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut Israelin iskussa Tyroksen kaupunkiin. Lisäksi yli 30 haavoittui. Terveysministeriön mukaan luvut ovat alustavia.
Israel oli antanut evakuointi-ilmoituksen kaupunkiin, myös sen kristitylle alueelle. Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja todisti, kun kaupungin asukkaat pyrkivät pakenemaan Israelin iskujen tieltä.
Libanonin terveysministeriö sanoo, että kyseinen isku tehtiin ennen kuin Israel antoi kaupunkiin evakuointi-ilmoituksen.