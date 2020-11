Saisiko suomalainen omistaa enintään 5 miljoonaa euroa? Vasemmistonuoret ja kokoomusnuoret täysin eri linjoilla: "Perusoikeuksia ei pidä lähteä rikkomaan"

– Me haluamme varallisuuskaton, koska näemme, että tulevaisuudessa se on välttämätön. Haluamme tai emme, talouskasvu on yhteydessä ympäristöpäästöihin ja ympäristökriisiin, ja rajaton tavoittelun kasvu on ongelma, ei varallisuusraja itsessään, Sheikh perustelee.