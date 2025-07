EK:n johtaja Trumpin tulleista MTV Uutisille: Epävarmuus huolestuttaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut 30 prosentin tullimaksuista EU:n alueelta tuleville tuotteille.

Tullit astuvat voimaan 1. elokuuta. Trump sanoo, että jos EU päättää nostaa omia tullimaksuja Yhdysvalloista tuleville tuotteille, Yhdysvallat aikoo nostaa tullimaksua yhtä monta prosenttiyksikköä.

EU sanoo olevansa valmis vastatoimiin. Samalla EU sanoo myös olevansa valmis jatkamaan neuvotteluja.

Elinkeinoelämän Keskusliiton johtaja Timo Vuori oli vielä alkuviikosta toiveikas sen suhteen, että EU:n ja Yhdysvaltojen välille saataisiin jonkinlainen välirauha tullisodassa.

– Olisin toivonut, että nyt olisi ilmoitettu diilistä Yhdysvaltain ja EU:n kesken, jossa olisi tiedetty millä tulleilla toimitaan jatkossa. Nyt epävarmuus jatkuu ja yritykset joutuvat koko ajan miettimään, että mitkähän ne pelisäännöt ovat huomenna ja ylihuomenna, kertoo Vuori MTV:n haastattelussa.

Neuvottelut kulisseissa ovat olleet ilmeisesti erittäin tiukat.

Miten neuvottelut tästä jatkuvat?

– EU:n kauppaministerit tapaavat maanantaina. Varmasti ja toivottavasti he antavat vihreätä valoa, että jatketaan neuvotteluja. Sen jälkeen sitten katsotaan, missä ollaan.

Vuoren mukaan vielä ei kannata vaipua täysin pessimismiin. Vuori pohtii, että EU joutuu varmasti miettimään sitä, että miten se nyt toimii.

– Se (EU) on valmistanut tiettyjä vastatoimia – korotettuja tulleja yhdysvaltalaiselle teollisuus- ja kuluttajatuotteille. Se varmasti joutuu miettimään myös sitä, koska USA ennenkaikkea tuo meille palvelutuotteita, että voidaanko niiden kautta Yhdysvaltoja painostaa jotenkin. Saataisiin USA heräämään, että aidosti halutaan sopimus aikaiseksi.



Vuori pohtii, että tulleissa saattaa olla kyse Trumpin pelistäkin.

– Voi olla, että Trump kokeilee vielä kerran, että mitä EU:lta saa lypsettyä.

Vuoren mukaan yritysten näkökulmasta epävarmuus on asia, joka nyt huolestuttaa.

– Amerikkalaiset asiakkaat, yrittäjät ja kuluttajat miettivät mitä tehdä. Eurooppalaiset myyjät ja kumppanit ovat myös epavarmoja. Toivottavasti tähän jonkinlainen rauha saadaan ja pikkuhiljaa ennakoitavuus kaupankäyntiin USA:n kanssa.

Miten 30 prosentin tulli vaikuttaa Suomeen?

– Kyllähän 30 prosenttia on jo iso tulli. Paljon on kiinni siitä, että onko amerikkalainen asiakas valmis maksamaan 30 prosentin lisäkulun ja kuinka me pärjäämme USA:n markkinoilla verrokkimaihin verrattuna, jos niillä on alemmat tullit. Toivottavasti ratkaisu löytyy.

Vuori huomauttaa, että 30 prosentin tullin ohella on lisäksi auto-, teräs- ja kuparitulleja. Lääketullejakin saattaa tulla.

– Näihin kaikkiin pitäisi saada ennakoitava, toivottavasti järkevä ja maltillinen ratkaisu, että ainakaan tulleihin meidän kaupankäyntimme ei jäisi kiinni.