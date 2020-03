Li Andersson keskusteli useita kertoja Twitterissä väkivaltaa kannattaneen tilin kanssa – "Jos olisin tiennyt vihatwiiteistä, olisin puuttunut asiaan jo aiemmin"

Andersson kiistää tienneensä vihatwiiteistä

"Ei ole mahdollista nähdä jokaista viestiä"

Misha Dellinger perustamalla @Huggywuggy2-tilillä on ollut vuosien varrella useita nimiä ja tunnuksia. Tämä selviää tilin id-tunnuksen historiaa läpikäymällä. Yksi näistä on ollut @turkuderringer, jonka kanssa Li Andersson on käynyt viestinvaihtoa vuosien 2016–2017 aikana. Andersson on muun muassa eräässä keskustelussa kysynyt, että onko hän, @turkuderringer ja eräs kolmas käyttäjä nyt kutsuttu Jari Sarasvuon luo kylään.