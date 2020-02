Vihatilin Twitteriin perustanut vasemmistoliiton toiminnanjohtaja irtisanoutuu tehtävistään

– Viime päivinä noussut kohu on syönyt luottamuksen, jota ilman ei ole mahdollista tehdä toiminnanjohtajan työtä. Siksi en voi tehdä muuta kuin kantaa vastuun tilanteesta ja irtisanoutua tehtävästäni. Kiitän kanssani työskennelleitä kuluneista vuosista ja pyydän anteeksi tuottamaani pettymystä, Misha Dellinger sanoo tiedotteessa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi aiemmin perjantaiaamuna tilannetta. Hänen mukaansa kaikki väkivalta ja sillä uhkailu on jyrkästi tuomittavaa.

– Vasemmistoliitto on rauhan liike, joka on sitoutunut tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteeen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Jokaisen vasemmistoliiton toimintaan osallistuvan on sitouduttava ihmisoikeuksiin ja väkivallattomuuteen. Julkisuudessa esillä olleet kirjoitukset ovat täysin ja yksinkertaisti tuomittavia eivätkä edusta millään tavalla vasemmistoliiton arvoja, Andersson sanoi tiedotteen mukaan.