F1-varikolta villi huhu: Sebastian Vettel virittelee radikaalia urapäätöstä?

Uudessa tallissaan Vettel on jumittunut letkan häntäpäähän. Tällä kaudella saksalainen on napannut vain 15 MM-pistettä.

Vettelin nykyinen sopimus on katkolla kauden päätteeksi. Saksalainen itse on puhunut siitä, että hän aikoo jatkaa vielä kisaamista.

– Aston Martin haluaa, että hän jatkaisi tallin riveissä. Minun uskomukseni on, että he ovat tarjonneet hänelle sopimusta. En kuitenkaan tiedä, että aikooko hän hyväksyä sitä. Sebastianin käytöksestä on voinut havaita tiettyjä kriittisiä piirteitä, kuten sen, että hän on tuonut lapsensa kisanäyttämöille. Se taas vihjaa siitä, että tämä saattaa olla hänen viimeinen vuotensa F1:ssä, Kravitz kirjoitti.