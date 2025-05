Ilta täynnä vuoden sykähdyttävimpiä muotihetkiä – tältä näytti pukuloisto Met-gaalassa

Met-gaalassa nähtiin tänäkin vuonna häkellyttävää pukuloistoa.

Vuotuista Met-gaalaa vietettiin New Yorkissa maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa. Muodin Oscareiksikin tituleerattu gaala oli jälleen täynnä pukuloistoa, kun supertähdet saapuivat kameroiden eteen toinen toistaan hämmästyttävämmissä asuissa.

Met-gaala on Metropolian Museum of Arts -museon vuosittain toukokuun ensimmäisenä maanantaina järjestämä hyväntekeväisyystapahtuma, jossa kerätään rahaa Metropolian Museum of Artsin pukuinstituutille. Met-gaalaa pidetään vuoden tärkeimpänä muotitapahtumana.

Maailmantähtien yllä Met-gaalassa nähtäviä asuja yhdistää vuosittain vaihtuva teema, joka oli tänä vuonna Superfine: Tailoring Black Style.

Katso alta kooste vuoden 2025 Met-gaalan mieleenpainuvimmista puvuista!

Teyana Taylor/Ruth E. Carter/All Over Press

Colman Domingo/Valentino

Diana Ross

Rihanna/Marc Jacobs

Asap Rocky/AWGE/All Over Press

Kim Kardashian/Chrome Hearts

Halle Berry/LaQuan Smith/All Over Press

Shakira/Prabal Gurung/All Over Press

Kylie Jenner/Ferragamo

Lewis Hamilton/Wales Bonner

Gigi Hadid/Miu MiuCopyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Bad Bunny/PradaCopyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Emma Chamberlain/Courrèges by Nicolas Di Felice/All Over Press

Demi Moore/Thom Browne/All Over Press

Charli XCX/Ann Demeulemeester by Stefano Gallici/All Over Press

La La Anthony/Off-White, Virgil Abloh

Miranda Kerr/All Over Press