Lewis Hamilton yllättyi Ferrarin tallikaveristaan – "En tiennyt siitä"

Kaiken F1-maailmassa nähnyt Lewis Hamilton yllättyi tallikaverinsa Charles Leclerc kovasta työskentelytahdista aloittaessaan Ferrarin kuljettajana.

40-vuotias Hamilton teki Mercedeksellä ajamiensa 12 kauden jälkeen yllätyksen siirtyessään Ferrarin punaisiin väreihin. Samalla edessä oli pitkästä aikaa muutos työkulttuurissa.

Italialaisen tiimin lisäksi Hamilton sai totutella työskentelyyn uuden tallikaverin kanssa. Monacolainen Charles Leclerc on aloittamassa jo seitsemättä kauttaan Ferrarilla.

Hamiltonilta kysyttiin uuden kauden alla, mitkä asiat Leclercissa ovat yllättäneet hänet.

– Upeiden hiustensa lisäksi? Hamilton aloitti vitsaillen Motorsport.comin mukaan.

– Mikä on yllättänyt eniten? No, hänen työmoraalinsa. Se on ollut todella hyvä, seitsenkertainen mestari kehui.

– En tiennyt siitä. Et tiedä, mitä suljettujen ovien takana tapahtuu.

Leclerc nostettiin Ferrarin kovien odotusten kohteeksi Kimi Räikkösen paikalle vain kaksikymppisenä nuorena miehenä. Vähitellen hänestä on kasvanut punaisten kantava voima. Leclerc on nyt 27-vuotias.

– Kaikki kuskit tekevät tietysti kovaa töitä, mutta kaikilla on erilaisia metodeja ja tapoja, joilla he saavuttavat parhaan suorituskykynsä, Hamilton sanoi.

– Sitä on ollut todella kiinnostavaa nähdä. Hän ei ole kovin erilainen kuin minä. Kovaa töitä tekevä nuori, joka tarttuu toimeen. Hän on tietysti ollut tallissa pitkän aikaa.

– Hän on siis hyvin pitkälti ”Mr. Ferrari”, ja on ollut todella siistiä tehdä hänen kanssaan töitä. Odotan sitä innolla, Hamilton kommentoi.