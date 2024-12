Lewis Hamiltonista herännyt kysymys saa Ferrari-pomolta tylyn vastauksen: "Minulle ihan sama"

Ferrarin tallipäällikkö Fred Vasseur antaa uuden tähtikuljettajan Lewis Hamiltonin tunteilla tasan yhden testikierroksen ajan debytoidessaan punaisessa autossa.

Hamiltonin aloitusta Ferrarin F1-kuljettajana on saatu odottaa lähes vuoden ajan sen jälkeen, kun brittikuski tarjoili siirron jättiyllätyksenä ennen viime kauden alkua.

Seitsenkertaisen maailmanmestarin ensiesiintyminen punaisissa tapahtuu tammikuun 19. päivänä, jolloin Ferrari esittelee uuden autonsa Maranellossa. Seuraavina päivinä Hamilton todennäköisesti ajaa myös ensimmäiset kierroksensa tiimin väreissä Pirellin rengastesteissä.

– Varmaankin niin, mutta olemme riippuvaisia myös säästä, joka ei ole tammikuussa helppo, tallipäällikkö Vasseur toppuuttelee odotuksia Sky Sportsin haastattelussa.

Tilanteesta on tulossa koskettava Hamiltonille, joka on puhunut lapsuudesta asti jatkuneesta ihailustaan Ferraria kohtaan jo pitkään urallaan.

– Siitä tulee varmaankin aika tunteikas hetki, koska uskon, että hänellä on ollut tämä hetki mielessään varmaankin 20 vuoden ajan. Siitä tulee siis tunteikasta, mutta se kestää vain yhden kierroksen. Sitten keskitymme (työhön), Vasseur virnistää.

Ensiajosta F1-kauden varsinaisten testien alkuun on vain kuukausi, joten töitä on edessä riittämiin. Hamiltonin kohdalla on arvuuteltu sitä, aikooko hän muuttaa Italiaan tai käyttääkö esimerkiksi Enzo Ferrarin kotihuvilaa tukikohtanaan Maranellossa työskennellessään.

Vasseuria kiinnostaa lähinnä työn jälki.

– Minulle on ihan sama, missä hän asuu. Kaikkein tärkeintä ovat hänen suorituksensa. Minua ei kiinnosta, asettuuko hän motorhomeen tai missä hotellissa hän asuu.

Hamiltonin ja Charles Leclercin tallikaveruudesta odotetaan mielenkiintoista Ferrarin sisäistä taistelua. Vasseurilla riittää tasapainoilua kahden tähtikuskin välillä.

– Otan mieluummin vastaan taistelun ykkös- ja kakkossijoista kuin sijoista 19 ja 20. Se on selvää.

– Se on kiinni myös suorituskyvystämme. Viimeiset kaksi vuotta olen antanut kuskien kisata radalla, ja siitä on ollut tiimille hyötyä. Siinä oli kyse paluustamme (huipulle), ja heidän välillään oli valtavasti kunnioitusta, Vasseur sanoo Leclercista ja Carlos Sainzista.