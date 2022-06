Lewis Hamilton vahvistaa elokuvahankkeen Brad Pittin kanssa – haluaa tehdä eron muihin ajoleffoihin

Aiemmin tällä viikolla The Hollywood Reporter -sivusto uutisoi Hamiltonin olevan yksi tuottajista elokuvassa , jota valmistellaan Apple TV+:n ohjelmistoon.

– Se on aika siisti projekti. Teemme esimerkiksi jo töitä käsikirjoituksen kanssa. Olen siinä paljon mukana, mikä on hauskaa, ja olen viettänyt mukavia hetkiä Bradin kanssa, mikä on aika eeppistä, Hamilton intoili.