Brad Pitt teki ajotaidoillaan vaikutuksen Lewis Hamiltoniin

Lewis Hamilton hehkuttaa Brad Pittin ajotaitoja, joita hän on päässyt seuraamaan uuden F1-elokuvan kuvausten aikana.

Pitt, 61, tähdittää F1:stä tehtyä Hollywood-elokuvaa, jossa Hamilton on toiminut yhtenä tuottajista.

– Oli todella vaikuttavaa nähdä, kun Brad ajaa melkein kolmeasataa kilometriä tunnissa, koska sellaista ei voi oppia yhdessä yössä. On ollut mahtava todistaa Bradin omistautumista ja keskittymistä tässä prosessissa, Hamilton sanoo Reutersin mukaan.

Ohjaaja Joseph Kosinskin mukaan Hamiltonille on alusta asti ollut tärkeää, että Pitt osaa oikeasti ajaa.

– Jos Brad ei olisi osannut ajaa, ei tämä koko elokuva olisi toiminut. Lewis oli iloinen huomatessaan, että Bradilla oli luontaista kykyä alusta alkaen, Kosinski kommentoi.

– En tiedä, mistä se on tullut. Hän ajaa moottoripyöriä, millä on jotain tekemistä asian kanssa, mutta hän on vain luonnostaan erittäin lahjakas kuljettaja. Sen myötä Lewis sai paljon luottoa, että onnistumme tässä.

Elokuvaa on kuvattu F1-kisaviikonloppujen aikana, ja kuvaustiimillä on ollut 10-15 minuutin aikaikkunoita, joissa materiaalia on pystytty tallentamaan elokuvaa varten.

Pitt ja vastanäyttelijä Damson Idris harjoittelivat ajamista kuukausikaupalla.

– Kun Brad ajaa kohtauksissa, se ei ole näyttelemistä. Hän todella keskittyy pitämään auton radalla ja törmäämästä seiniin – sitä ei voi vain teeskennellä, Kosinski sanoo.

F1-elokuva on määrä julkaista kesällä 2025.