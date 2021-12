Lewis Hamilton myi asuntonsa yli 40 miljoonalla – F1-tähti ei koskaan nauttinut tästä luksuksesta

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Mercedeksen brittikuski on nimittäin myynyt New Yorkissa sijaitsevan kolmikerroksisen kattohuoneistoasunnon hulppealla 43 miljoonan euron hinnalla. Rakennus, jossa on asunut paljon kuuluisuuksia, sijaitsee Tribecan alueella.