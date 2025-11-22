Ferrarin Lewis Hamilton koki historiallisen pohjakosketuksen Las Vegasin F1-aika-ajoissa.

Hamilton jäi ensimmäistä kertaa 19-vuotisella F1-urallaan aika-ajoissa viimeiseksi puhtaalla nopeudella.

Seitsemän maailmanmestaruutta voittanut brittikuljettaja räpiköi suurissa vaikeuksissa sateen kastelemalla radalla ja jäi aika-ajojen ensimmäisessä osiossa Ferrari-tallikaveristaan Charles Leclercistä 2,301 sekuntia.

Kaikki 19 muuta kuljettajaa olivat surkeaa avauskauttaan Ferrarilla kaasutellutta Hamiltonia nopeampia.

– Minulla ei ole sanoja, Hamilton kommentoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Hän ruoti, ettei saanut renkaita lämpenemään ja ajokki kärsi aliohjautumisesta. "Todella liukkaaksi" rataa luonnehtinut britti uskoi, että jarruissakin oli vikaa, kun hänen oli "todella vaikeaa saada autoa pysähtymään mutkissa".

– Tämä on tietenkin todella ärsyttävää, koska auto tuntui kolmansissa harjoituksissa mahtavalta ja ajattelin, että päivästä tulisi hieno, mutta siitä tulikin pahin. Paljon huonommaksi ei voi mennä.

Märällä säällä käynnistyneissä kolmostreeneissä Hamilton oli ollut viides.