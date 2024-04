Ari Koivunen asteli 17 vuotta sitten tuhdissa humalassa Idolsin koelauluun – alkoi vuosia kestänyt pyöritys, jonka myötä jopa oma puheääni muuttui täysin

Kilpailuvietti vei loppuun asti

– Jos Make ei olisi minua sinne vienyt, en olisi varmasti sinne koskaan päätynyt. Mutta siinä tulee se, silloin kun on siinä tilanteessa, jotenkin tajuaa ja ajattelee, että tämä on kilpailu, ja se puoli itsessä herää.

Äänen ylirasitus jätti pysyvän jäljen

Koivusen laulussa on kuitenkin yksi merkittävä ero entiseen. Hänen lauluäänensä on nykyään täysin erilainen kuin 17 vuotta sitten. Niin on myös hänen puheäänensä, joka on merkittävästi matalampi, eikä häntä ole tunnistaa entisestä.