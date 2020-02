Mies osoitti lasersäteen lentokoneen ohjaamoon ja sokaisi pilotin Yhdysvalloissa – katso videolta, kuinka lasersäde häikäisee koko ohjaamon: "Se ei ole harmiton vitsi"

Liittovaltion rikos

Laserin osoittaminen lentokonetta kohti on liittovaltion rikos Yhdysvalloissa, ja siitä voi enimmillään saada viisi vuotta vankeutta ja 250 000 dollarin sakot.

Laserhäirintä on rikos myös Suomessa



Suomessa laserhäirinnästä annettavan tuomion pituus riippuu siitä, kuinka isoa vaaraa tai vahinkoa se on aiheuttanut, eli mikä rangaistava teko on. Pelkkä osoittaminenkin on kuitenkin rikos.