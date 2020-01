Lentoasiat poikivat yhä eniten valituksia Kuluttajariitalautakuntaan – puheenjohtaja hämillään: "On ihan kummallista, ettei tämä lentoasia rauhoitu, vaan päinvastoin kiihtyy"

Kuluttajariitalautakunta on ratkaisuelin, joka linjaa ja ohjaa kuluttajaoikeutta vakiintuneella ratkaisukäytännöllään ja uusilla täysistuntoratkaisuillaan.

Viime vuonna valitukset liittyivät uusiin maksuvälineisiin. Parkkimaksun on jo jonkin aikaa voinut maksaa matkapuhelimella. Tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi auton rekisterinumero tai aluekoodi on näppäilty väärin, vaikka maksu olisikin maksettu.