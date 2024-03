Lenovon uusi läppäri on melkoinen Y2K-unelma, mutta kuka sitä haluaisi käyttää?

Konseptituotteissa kaikki on mahdollista! Lenovo esitteli Mobile World Congress -konferenssissa läppärin, jonka kansi on läpinäkyvä.

– Se on oikea. Se toimii yllättävän hyvin, TechCrunch -sivusto kuvailee.

Konseptituotteena kiva – "Kiinnostaisi nähdä, miten tämä pelittää päivänvalossa"

Läpinäkyvä teknologia on tuttu esimerkiksi 2000-luvun alun futuristisista elokuvista. Tom Cruisen roolihahmo esimerkiksi manipuloi läpinäkyvää näyttöä Minority Report -elokuvassa 2002.

– Se on upea juttu, kun olet konseptituote. Kun on aika oikeasti lähettää tuote asiakkaalle, kyseessä on kuitenkin aivan eri keskustelu, TechCrunchin Brian Heater kuvailee.