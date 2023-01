Lemmikkibuumi pahensi nopeasti eläinlääkäripulaa, työtaakka paikoin sietämätön: "Nukuin kolme tuntia yhtenä viikonloppuna"

Eläinlääkärien virkoja on Suomessa avoinna kymmenittäin, sillä yksin työskentely vastuullisessa tehtävässä ei houkuta.

– Kunnaneläinlääkärin homma on aika työsidonnaista. Normaalin viikkotuntimäärän lisäksi tulee vielä päivystykset ja akuutit tapaukset, mitä tulee päivän mittaan.

– Minun ennätykseni yhtenä viikonloppuna on, että nukuin kolme tuntia. Kyllä silloin maanantaiaamuna väsytti, tunnustaa Björkskog.

Osa-aikatyö lisääntynyt

– Itsekin teen 80-prosenttista työaikaa. Se on yksi keino hallita työmäärää, sanoo Björkskog.

– Nyt on hyvä tilanne siltä osin.

Lemmikkibuumi räjäytti pankin

– Tilanne on pahentunut viimeisen kolmen vuoden aikana, kun korona toi mukanaan lemmikkieläinbuumin, kertoo Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Katri Kiviniemi.

Korona-aika ja etätyöt ovat innostaneet suomalaisia koirien ja kissojen hankintaan. Samalla kynnys hakeutua lemmikin kanssa eläinlääkäriin on madaltunut: halu panostaa eläinten hyvinvointiin ja puuttua pieniinkin oireisiin on lisääntynyt. Näissä oloissa eläinlääkärien määrä ei enää riitä ja Suomessa onkin käynnistetty kahden ministeriön voimin selvitys koulutustarpeen lisäämisestä.

Suuri vastuu ja yksintyöskentely tökkivät

Moni eläinlääkäri karsastaa paikkoja, joissa työskennellään yksin. Eläinlääkäreiden jaksamisesta on alettu puhua ja asialle on myös tehty jotain. On avattu auttavaa puhelinta kollegoiden kesken ja haettu keinoja tuen saamiseksi arjen työssä. Jenni Björkskog kuvaa yksin työnsä aloittavan kunnaneläinlääkärin tilannetta pahimmillaan.