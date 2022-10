Leikkimisen muuttuminen huolestuttaa asiantuntijaa – "Sitä ei voi korvata millään muulla"

Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut varhaiskasvatuksen dosentti Marjatta Kalliala muistuttaa, että leikki on tärkeää monestakin syystä.

Asiantuntijan mukaan leikki on elämää kannatteleva voima.

– Eläimetkin leikkivät ja on ihan mahdotontakin kuvitella elämää ilman leikkiä.

– Ainakin se on vapaaehtoista ja sisäisen motivaation ajamaa. Tuottamatonta siinä mielessä, että leikissä ei tavoitella mitään hyötyä, hän luonnehtii.

Leikki muuttunut

Ohjelma on katsottavissa suorana ja tallenteena myös MTV Katsomossa . Muista päivän uutisissa ja puheenaiheissa myös MTV Uutiset Live .

Dosentti Kallialan mukaan leikkiminen on muuttunut viime vuosina. Eräs muutos on se, että leikkiminen on siirtynyt aika paljolti ulkoa sisälle.