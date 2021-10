Leikki-ikäisten lasten uniongelmat ovat yleisiä, mutta usein lieviä

– Toisaalta uniongelmien lisääntymistä saattaa selittää myös se, että vanhempien tietämys aiheesta on kasvanut: he ymmärtävät, että uniongelmiin on tärkeä puuttua ajoissa ja vievät lapsiaan herkemmin tutkimuksiin, Kuittinen sanoo.

Taustalla usein monen tekijän summa

– Todella suurella osalla lapsista on jonkinlaisia unirytmiin liittyviä haasteita. Viikonloppuisin lapsi valvoo myöhään ja nukkuu liian pitkään aamulla. Harrastukset voivat venyä iltaan asti, nukkumaanmenoa ennen on liikaa ruutuaikaa tai lapsella ei ole lainkaan selkeää iltarutiinia, Paavonen kuvailee.

Pimeä tai yksin jääminen voi pelottaa

Hoito kattaa kolme kokonaisuutta

Ensimmäinen niistä on psykoedukaatio: vanhemmille annetaan tietoa siitä, miten lapset yleensä nukkuvat, minkälaista laadukas uni on, mikä on sopiva unimäärä ja niin edelleen. Toinen kokonaisuus on unenhuolto, johon liittyvät muun muassa unirytmi ja iltarutiinit. Kolmas kokonaisuus sisältää erilaisia käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä, kuten unikoulun ja unirytmin korjaamisen.